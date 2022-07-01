Sedat Peker'den Demirören'e: Akşamı bekle

Ülkücü mafya Sedat Peker dün yaptığı "Yarın Demirören dosyasını açacağım" açıklamasının ardından bugün yine Yıldırım Demirören'e yönelik paylaşımlarda bulundu.

Kendisinin de sanıkları arasında olduğu davada tutuklu 7 kişi hakkında daha tahliye kararı verilmesinin Demirören Medya'ya bağlı gazetelerde haberleştirilmemesine tepki gösteren Sedat Peker, "Sedat Peker’in evine operasyon yapıldı, Sedat Peker’in yakınları tutuklandı diye günlerce haber yaptınız, adamların serbest kaldığı ile ilgili neden haber yapmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Demirören'e yönelik açıklamalarda bulunan Peker, "Pambıkören o yaptığın haberleri unutacağımı zannetme. Rahmetsiz babanın gençliğinin ilk yıllarından bu güne kadar yaptığı tüm şerefsizlikleri paylaşacam. Babanı mezarda ters çevirecem. Mezarında rahat yatamayacak. Benim suçlu olduğumu, ancak sizlerin ise ailece suç örgütü olduğunuzu tüm dünyaya anlatacağım" diye yazdı.

"Akşam saatlerinde beni bekle" diyen Peker, "Daha Milengaz'ı, Total'i, Oyak’ı konuşacağız. Sahibi olduğun şans oyunlarından konuşmazsak olur mu?" ifadelerini kullandı.

Peker'in 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"1- Lan pambıkörenin adamları, lan demirören medya grubunun adamları (hürriyet, milliyet, posta, cnntürk, kanal D) namusunuz yok mu lan sizin? Sedat Peker’in evine operasyon yapıldı, Sedat Peker’in yakınları tutuklandı diye günlerce haber yaptınız, adamların serbest...

2- ...kaldığı ile ilgili neden haber yapmıyorsunuz? Her zaman söyledim siz köpeksiniz. Hem de kemiklik köpeksiniz. Gazetecilik etik değerleriniz nerede?Namusunuz nerede sizin? Size yazıklar olsun. Siz kahpesiniz. Kendinize bağlı trollere internette yazı yazdırıyorsunuz...

3-...fetö adliyelerde hala çok güçlü diye. Vallahi sizin namusunuz yok, billahi sizin namusunuz yok. Bu adamlar suçsuzsa neden bu kadar sıkıntı yaşandı diye soracağınıza hala hikaye peşinde geziyorsunuz. Kahpesiniz lan siz. pambıkören o yaptığın haberleri unutacağımı...

4- ...zannetme. Rahmetsiz babanın gençliğinin ilk yıllarından bu güne kadar yaptığı tüm şerefsizlikleri paylaşacam. Babanı mezarda ters çevirecem. Mezarında rahat yatamayacak. Benim suçlu olduğumu, ancak sizlerin ise ailece suç örgütü olduğunuzu tüm dünyaya anlatacam.

5- Akşam saatlerinde beni bekle. Rahmetsiz babanı mezarda ayağa dikecem. Sahte hesapla twit yazacağım, onu rt yapacağım ama sizle gene de savaşacağım. Elbet video çekme imkanım bir gün olacak. Sizinle o zaman görüşeceğim. Ziraat Bankası’ndan aldığın krediyi ödemediğini...

6- ...nasıl patlattım? 5 milyon dolara mal ettiğin araziye imar çıkartıp 750 milyon dolar karşılığında bankaya verdiğini de ben çıkardım. Daha milengazı, totali, oyak’ı konuşacağız. Sahibi olduğun şans oyunlarından konuşmazsak olur mu? Adamlarına gazeteci tetikçilerinle...

7-beni itibarsızlaştırmaya çalıştın. Ancak YÜCE ALLAH var. Bekleyip göreceğiz. O derin memet’e de söyle ben 9 canlıyım.Anlaştığı İranlı grup orhan adıbelli çapındakileri öldürebilir, beni değil. GÖRECEKSİNİZ! Dumanla haberleşmeye YENİLECEKSİNİZ. İnterpol kararını da kaldıracağım!"