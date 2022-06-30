Sedat Peker: Yarın Demirören dosyasını açacağım

Gazeteci Uğur Dündar'ın, ülkücü mafya lideri Sedat Peker'e ilişkin attığı bir tweet ile yaptığı bir konuşmadan dolayı 2 yıl hapsi istenmişti.

Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Peker, "Uğur ağabey, lütfen kendini üzme" dedi ve "Yarın size Demirören dosyasını açacağım" ifadelerini kullandı.

Peker, "Kıymetli büyüğüm Uğur Dündar abi, beni yani suçluyu övmek için sizi mahkemeye çağırdıklarında, lütfen şunu söyleyin; Sedat Peker hakkında bir tanesi Bursa'da, bir tanesi de İstanbul'da 2 tane dava var. Ancak her 2 dosyada da bir tane tutuklu sanık yok. Hem teknik olarak hem de kanunen övdüğümü iddia ettiğiniz kişi yani Sedat Peker, nasıl suçlu olabilir?" dedi.

Peker, Demirören dosyasını açacağını söyleyerek, Demirören ailesini "Milangaz'ı sahibini kandırarak ele geçirmek, OYAK'ı soymak, Rumların ve Yahudilerin mallarına çökmekle" suçladı.