Sedat Peker'den Cem Küçük paylaşımı

Hakkında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, dün akşamdan itibaren tüm Türkiye'nin konuştuğu konuya bir açıklık getirdi.

Sosyal medyada ortaya çıkan bazı görüntülerin ardından ilk kez konuşan Sedat Peker, görüntüleri kendisinin paylaşmadığına dikkat çekti fakat Cem Küçük'ün de bazı görüntüleri olduğu iddiasına da yanıt verdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Peker, "Kıymetli dostlarım, freudun_talebe’si isimli sayfa dün gece Twitter tarafından kapatılmıştır. Yeni açılan ve benim adıma yayın yapan hesap sahte bir hesaptır. Düşmanlığı bile namusluca yapmalıyız. Cem Küçük isimli gazetecinin erkeklerle bir görüntüsü yoktur" ifadelerini kullandı.

Peker ikinci paylaşımında ise şu şekilde konuştu:

"İnsan cezaevine girdiğinde ya da öldürüldüğünde vermiş olduğu savaşı kaybetmiş olmaz. İnsan ancak düşmanına benzediği zaman vermiş olduğu savaşı kaybeder. Ben onlar gibi asla olmayacağım. Adam gibi savaşacağız, adam gibi duracağız. Herkes şunu bilmeli ki, bende söz namustur."