Sedat Peker'in hedefindeki Cem Küçük'ten 'emeklilik' yazısı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün, “Blöf yapıyor. Elinde belge falan yok” dediği ülkücü mafya Sedat Peker’den video tehdidi geldi. Küçük son yazısında emekliliği anlatıp, ‘her şeyi bırakıp köyde yaşam kuranları’ anlattı.

Küçük’ün bugünkü “Kendinizi iyi hissetmek için…” başlıklı yazısında emeklilikten bahsettiği satırlar dikkat çekti.

Küçük’ün bugün yayınlanan yazısından bir bölüm şöyle:

“Bazı kariyeristler çocuklarının büyüdüğünü bile anlamıyor. İşine fazla odaklananlar önündekini göremiyor.

Bazen insanlar ne zaman bırakacağını bilmiyorlar. Batı’da görüyorsunuz, zirvedeyken bırakanlar oluyor. Ya da emekli oluyor.

Bizde de aslında böyleleri yok değil. Haksızlık yapmayayım. Ünlüyken köye yerleşen, her şeyi bırakıp gözden uzaklaşanlar var. Bir kısmı da çok mutlu. Pişman olan ya da şehre geri dönen az…

Yaş geçmeye başlayınca insan içinden hesap yapmaya, düşünmeye başlıyor. Hayatınızı ve ilerisini düşünüyorsun. Neticede hepimiz öleceğiz. Er ya da geç, kimse kalıcı değil. Kariyer, güzellik, para, sağlık hepsi geçici…”

Peker'in kullandığı iddia edilen, "Freud’un Talebesi" adlı Twitter hesabında bugün, "Karakteri, soyismi kadar olan Cem Küçük sana önümüzdeki haftasonuna kadar süre veriyorum ya çıkıp televizyonda REİS SEDAT PEKER hakkında yanılmışım, özür diliyorum diyeceksin ya da 2015 Kıbrıs tatilinde yediğin haltları herkes izleyecek. Seçim senin!" mesajı paylaşıldı.