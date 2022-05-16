Sedat Peker’den Cahit Özkan paylaşımı

Türkiye’de siyasilerin suç dünyasıyla ilişkilerine ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken ülkücü mafya Sedat Peker, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkındaki bir paylaşımı retweet etti.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, o zaman teslim oldu" demiş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" açıklamasını yapmıştı.

Peker’in basın danışmanı Emre Olur, bugün yaptığı paylaşımında Cahit Özkan’ın BAE ile ilgili açıklamalarını, hangi soru üzerine yaptığına işaret etti.

Olur, “Gazeteci dostlarımızın gözünden kaçmış olabilir. Cahit Özkan’ın yaptığı açıklamalar çok önemli! Ancak haberin önemini on kat arttıracak olan ise Armağan Çağlayan'ın ‘BAE ile Sedat Peker’i susturmak için mi yakınlaştınız?’ sorusuna bu cevabın verilmiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.