Özdağ'dan Davutoğlu'na çağrı: Süleyman Soylu'yla ilgili bildiklerini açıkla

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na Süleyman Soylu hakkında bildiklerini açıklama çağrısı yaptı. Ümit Özdağ, Haziran-Kasım 2015 seçimlerinin olduğu süreci işaret ederek Ahmet Davutoğlu’na Süleyman Soylu hakkında bildiklerinin olduğunu iddia ederek konuşması çağrısında bulundu.
Ümit Özdağ, bugün yaptığı basın toplantısında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na çağrıda bulunarak “Ahmet Davutoğlu’nun sokağa çıkamazlar diye vermiş olduğu 4 isimden birisi Haziran-Kasım 2015 arasındaki süreçte Süleyman Soylu’dur” dedi.
Ümit Özdağ’ın Süleyman Soylu hakkında çok sert ifadeler kullandığı basın toplantısındaki o sözlerinden satır başları şöyle: