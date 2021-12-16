Sedat Peker'den 'Bülent Arınç' ve '140 Journos' yanıtı

Gazeteci Erk Acarer Bizim TV adlı Youtube kanalında Lale Özan Arslan'ın konuğu oldu.

Sedat Peker ile yakınındaki bir ismin aracılığı ile görüştüğünü belirten Acarer, 140 Journos'un çektiği belgesel hakkında Peker'in düşüncelerini aktardı.

İrfan Aktan ve Bülent Arınç'ın "Sedat Peker'in olduğunu bilseydik konuşmazdık" sözlerine Peker'in güldüğünü belirten Acarer, "Ben de Bülent Arınç ve İrfan Aktan'ın olduğunu bilseydim bu belgeselde yer almak istemezdim' dedi. Sebebi olarak ise enerjisini çok düşük bulduğunu ve zaten 40 senedir aynı hikayeleri dinlediğini söyledi. Bu açıdan ben Peker'in çok da gerçeğin dışında bir ifade kullanmadığını ekleyebilirim. Bu konu olmadığı için hem gazeteci arkadaşımız hem de Arınç hakkında söyledikleri bence gerçeği yansıtıyordu" diye konuştu.