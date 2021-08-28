Sedat Peker'den BAE açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşürken, bu görüşme sonrası Sedat Peker'in iadesi başlığı yeniden gündem olmuştu.

Peker, konuya ilişkin sosyal medyadan bir açıklamada bulunurken, "Birleşik Arap Emirlikleri’nde oturumum var, hakkımda çıkarılmış herhangi bir kırmızı bülten kararı yok, uluslararası hukuka göre beni bulunduğum ülkeden hiçbir ülke alamaz. “15 Temmuz’u Birleşik Arap Emirlikleri finanse etti insanlarımız onların yüzünden şehit oldu, Sedat Peker de Birleşik Arap Emirlikleri’ne gittiği için haindir.” diyen gazeteciler ve siyasetçiler, bu sözlerinizden dolayı benden özür dilemezseniz sizin kahpe, namussuz, şerefsiz olduğunuzu tüm dünyaya haykırmaktan geri durmayacağım" ifadesini kullandı.