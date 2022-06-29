Sedat Peker yeni ses kaydı paylaştı: Külünk'ten şiirli yanıt

Ülkücü mafya Sedat Peker'in telefon görüşmesi kaydını yayınlamasının ardından AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından şiir paylaştı.

Gazeteci Nedim Şener ile tartışma yaşayan Sedat Peker, AKP'li Metin Külünk ile olduğu iddia edilen telefon görüşmesini yayınladı.

Peker, Şener'e yönelik, "Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey'in karakutusu Metin Külünk'ün ricası üzerine Biden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir" dedi.

Görüşmelerde Külünk’ün Peker’e ABD Başkanı Joe Biden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin ‘önemini’ anlattığı, Peker’in ise Serhat Albayrak ve Berat Albayrak kardeşlere Külünk üzerinden mesaj göndermesi yer alıyor.

Külünk şiir paylaştı

Peker'in paylaşımının ardından Külünk, sosyal medya hesabı Twitter'dan şiir paylaştı.

Külünk'ün paylaştığı şiir şöyle:

"Düşeriz yollara

Avuçlarımız

toprakta NASIR tutmuş avuçlarımız ile

Güneş toplamaya başlarız gün boyu

Ta ki avuçlarımız yoruluncaya dek

Ayın göğsünde uyuyarak

Bir başka sabaha umutlarımızı Nuh’un gemisi eyleyip

Hırcın dalgalarda yorulmuş İnsanlığa koşarız biz

Karanlıkta güneşi taşırız dolu heybelerimizde

Bir bir güneş toplamaktır ödevimiz

Yüreğine dokunduğumuz her insanı heybemizde sırtlanmak

Verdiğimiz sözde SADIK kalmaktır

Bir akılda varolup

Vicdanlarda Ağrı dağı olmaktır"