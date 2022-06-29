Sedat Peker yeni ses kaydı paylaştı: Külünk'ten şiirli yanıt

Ülkücü mafya Sedat Peker'in telefon görüşmesi kaydını yayınlamasının ardından AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından şiir paylaştı.
Gazeteci Nedim Şener ile tartışma yaşayan Sedat Peker, AKP'li Metin Külünk ile olduğu iddia edilen telefon görüşmesini yayınladı.
Peker, Şener'e yönelik, "Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey'in karakutusu Metin Külünk'ün ricası üzerine Biden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir" dedi.
Görüşmelerde Külünk’ün Peker’e ABD Başkanı Joe Biden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin ‘önemini’ anlattığı, Peker’in ise Serhat Albayrak ve Berat Albayrak kardeşlere Külünk üzerinden mesaj göndermesi yer alıyor.
Külünk şiir paylaştı
Peker'in paylaşımının ardından Külünk, sosyal medya hesabı Twitter'dan şiir paylaştı.
Külünk'ün paylaştığı şiir şöyle:
"Düşeriz yollara
Avuçlarımız
toprakta NASIR tutmuş avuçlarımız ile
Güneş toplamaya başlarız gün boyu
Ta ki avuçlarımız yoruluncaya dek
Ayın göğsünde uyuyarak
Bir başka sabaha umutlarımızı Nuh’un gemisi eyleyip
Hırcın dalgalarda yorulmuş İnsanlığa koşarız biz
Karanlıkta güneşi taşırız dolu heybelerimizde
Bir bir güneş toplamaktır ödevimiz
Yüreğine dokunduğumuz her insanı heybemizde sırtlanmak
Verdiğimiz sözde SADIK kalmaktır
Bir akılda varolup
Vicdanlarda Ağrı dağı olmaktır"