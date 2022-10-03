Sedat Peker videolarıyla bilinen Cenk Çelik hastanede öldü

Sosyal medyada kendisini "Cenk Çelik Ümraniye" şeklinde tanıtan ve ülkücü mafya Sedat Peker aleyhindeki videoları ile bilinen Cenk Çelik, Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde 17 Eylül'de silahlı saldırıya uğramıştı. Çelik'e yaklaşan biri peş peşe ateş etmiş; başından 2 kurşunla yaralanan Çelik ağır şekilde yaralanmıştı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çelik hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan olayın ardından çok sayıda kamera kaydını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri kimliği tespit edilen saldırgan Özgür B.’yi Edirne’den yurt dışına kaçmak üzereyken yakalamıştı.

DHA'nın haberine göre, 17 Eylül’den bu yana hastanede tedavi gören Cenk Çelik, dün gece saat 23.30 sıralarında öldü. Çelik’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik’in cenazesinin, memleketi Siirt’e götürüleceği ve yarın öğle namazının ardından defnedileceği bildirildi.