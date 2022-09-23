Peker videolarıyla bilinen Cenk Çelik'i ağır yaralayan kişi yakalandı

Ümraniye'de sokakta silahla başından 2 kurşunla yaralanan Cenk Çelik ağır şekilde yaralandı.

Şahsın 19 yaşındaki Özgür B. olduğu, şüphelinin geçtiğimiz Ağustos ayında Adana’da bir cinayet olayına karıştığı ve bu sebeple de arandığı ortaya çıktı.

İHA'nın servis ettiği habere göre kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, Özgür B.’nin bir taksiye binerek Edirne’ye gittiği belirlendi. Yurtdışına kaçmak üzere olduğu öğrenilen Özgür B., Edirne’de yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.