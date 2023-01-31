Sedat Peker ve Ünsal Ban davasında kritik bir isim tanık yapıldı

Ülkücü mafya Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren ise söz konusu iddiaları doğrulamıştı.

Peker iddialarının devamında, Taşkesenlioğlu’nun eşi olan Ünsal Ban’ın çektiğini belirttiği bir videoyu da paylaşmıştı. Videoda Zehra Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla "İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz" diye bağırdığı görülüyordu. Videonun paylaşılmasının ardından Ban, Peker'in iddialarını kabul etmiş ancak videoyu kendisinin göndermediğini söylemişti. Peker ise, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerini kullanmıştı.

Ünsal Ban tutuklanmıştı

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Ağustos 2022'de AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban’a boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira (2,5 milyon dolar) tazminat istediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca çiftin yaklaşık 5 milyon avroya Malta bandıralı bir tekne kiraladıkları da ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’dan ve Sedat Peker’den şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Ünsal Ban Emniyet ifadesinde sosyal medyaya düşen Zehra Taşkesenlioğlu’na ait görüntülere dair, “Bu videoları yayınlanmadan 10 günce yargıtay savcısı Fuat Uslu ile paylaştım. Paylaşmamın sebebi eşim ve abisi tarafından ölümle tehdit ediliyor olmamdır. Eğer başıma bir şey gelirse savcı olduğu için gerekli yargı mercilerine vermesini söyledim. Görüntüyü WhatsApp uygulaması üzerinden gönderdim” dedi.

Yargıtay savcısı Fuat Uslu tanık sıfatıyla dinlenecek

Ban’ın bu ifadelerini dikkate alan mahkeme söz konusu iddiaları sormak için Yargıtay savcısı Fuat Uslu’nun tanık sıfatıyla dinlenmesine karar verdi. Mahkeme Uslu’nun dinlenmesi için yazı yazdı.