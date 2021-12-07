Sedat Peker tartışması: 'İrtibat koptu...'

El Cezire'nin dün Sedat Peker'in BAE'de gözaltına alındığına yönelik haberi ve sonrasında bunun doğru olmadığını belirten düzeltmesi tartışma konusu oldu.

Uzun süredir kendisinden haber alınamadığı belirtilen Sedat Peker'e ilişkin dünkü haberin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Halktv yazarı İsmail Saymaz, dün Sedat Peker'in yakın çevresinde yer alan bir isimle konuştu. Peker'in yakını Saymaz'a "Sedat Peker ile dün akşam irtibatımız vardı ama bu sabah itibariyle irtibat kuramadık" bilgisini verdi.

İsmail Saymaz 3 Aralık’ta Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programında Sedat Peker'e ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Saymaz, Peker'in hala Dubai'de ailesi ile birlikte yaşamaya devam ettiğini söylemiş ancak ülke değiştirmek istediğini belirtmişti.

Peker'in evindeki internet erişiminin kesildiğini ifade eden Saymaz, "Ailesinin de internete erişimi kesildi ama çocukları okuyor, dolayısıyla onların derslerine erişim sorunu çıktı. Sedat Peker bu engeli aşabilmek için BAE yetkilileri ile temas kurmaya çalışıyor. Henüz bu temaslardan bir sonuç elde edemedi. Yakın çevresine 'Bana bu zulmü edenler bir gün mutlaka bunun sonucunu görecek ve kendileri çocuklarıyla birlikte Türkiye'den kaçacak. Onların gidebileceği bir ülke var mı o zaman göreceğiz' diyor. Sedat Peker başka bir ülkeye gitmek istiyor. Bulunduğu ülke ona bir cezaevine dönüşmeye başladı. Özellikle bulunduğu ülkeyi değiştirmek için bir arayış halinde. İmkan bulursa ülkeyi değiştirecek" ifadelerini kullanmıştı.