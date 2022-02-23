Sedat Peker soruşturmasında yeni gelişme

Ülkücü mafya Sedat Peker'e yönelik yürütülen soruşturma ve açılan davalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah'ta yer alan iddiaya göre, 5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sedat Peker hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) harekete geçti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sedat Peker'in kırmızı bültenle aranması talebine cevap geldi.
Talebi değerlendiren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), Peker hakkında 1 Şubat 2022 itibarıyla 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkarttı. INTERPOL, Peker hakkındaki kırmızı bülten kararını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.