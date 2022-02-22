Aylar sonra Sedat Peker'den ilk görüntü

Youtube üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye’de aylarca gündemden düşmeyen ve hakkında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker’den yeni görüntüler geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ülkücü mafya Sedat Peker’in eşi ve çocuklarıyla bir parkı gezdiği görülüyor. Çevresindeki koruma kalkanı dikkat çeken Sedat Peker’in yaşadığı Dubai’de çekildiği düşünülen videolarında mutlu hali videoya da yansıdı. Peker'in eşi Özge Peker videoları instagram hesabından paylaştı.

Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmese de uzun süredir görüntüsü paylaşılmayan ve elinden internetinin alındığı iddiaları dillendirilen Sedat Peker'in kayda alındığını bilerek selam verdiği görülüyor.