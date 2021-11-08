Sedat Peker kendisine AKP'lilerin attırdığı tweetleri paylaştı

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, 2019'da AKP için yaptığı "Silahlanın" çağrısının ardından İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisi hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı veren savcı Alim Yaşar'ın, 29 Aralık'taki davanın iddianamesini hazırladığını belirtti.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Peker, hakkında müebbet ve 300 sene ceza istenen davaya ilişkin "Ben aynı adamım, neden şimdi böyle oldu? Tabii ya, videoları çektikten sonra; hırsızlıkları, uğursuzlukları, uyuşturucu sevkiyatlarını, kara para aklamaları, SADAT eliyle El Nusra'ya yollanılan silahları anlattıktan sonra hiçbir delil olmadan bu davayı açacaksınız. Davayı açabilirsiniz. Belki mahkemeye baskıyla ceza da çıkarttırabilirsiniz. Ancak vicdan sahibi hiçbir insanı buna inandıramazsınız" dedi.

Ülkücü mafya lideri Peker, 2019'da yaptığı "Silahlanın" çağrısının toplumda korku iklimi yaratmak için olduğunu söylerken daha önceki takipsizlik kararına ilişkinSavcı Alim Yaşar'ın kendisini ifade için davet ettiğini, Peker erken uyanmayı sevmediği için ifade saatini ileri aldığını ve savcının makamında kendisine kahve ikram ettiğini söyledi.

Öte yandan Peker, "O karşılaşmalarınız zamanında sizin de isminiz geçen, gündeme çıkmış bir olay var mı diye sorduklarında önce telefonu kapatıp, sonra tekrar arayarak bir tanesinin barmen cinayetinin olduğu tarihlere denk geldiğini söylediğimde bazı tweetler hazırlayarak konuyu bu şekilde muallak bırakıp insanların kafasını karıştıralım dediler. İkinci karşılaşmamız da İzmit’teki bir sünnet düğünüydü. O görüşmeyle ilgili de aynı muallaklığı kullanalım dediler" ifadelerini kullanarak AKP'lilerin yaptırdığı paylaşımlara yer verdi:

6-…bu şekilde muallak bırakıp insanların kafasını karıştıralım dediler. İkinci karşılaşmamız da İzmit’teki bir sünnet düğünüydü. O görüşmeyle ilgili de aynı muallaklığı kullanalım dediler. O tarihlerde kullandığım telefonun HTS kayıtları çıkarılırsa, ayrıca da… pic.twitter.com/6UeNhUm2YQ — Sedat Peker (@sedat_peker) November 8, 2021

Peker, "O tarihlerde kullandığım telefonun HTS kayıtları çıkarılırsa, ayrıca da Whatsapp yazışmaları çıkarılırsa o tweetlerin benim telefonuma hazırlanmış olarak yollandığı daha sonrasında benim hesaplarımdan paylaştığım görülecektir (hiçbir şey saklı kalmaz diye atalarımız boşuna söylememiş)" dedi.