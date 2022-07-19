Sedat Peker işaret etmişti, AKP'ye kötü haber geldi: 'Rüşvet verdiklerini kayda almış'

Sezgin Baran Korkmaz dün ilk defa ABD'ye iade edilmesinin ardından hakim karşısına çıktı. Avusturya'da tutuklanan Korkmaz, Cuma günü ABD'ye iade edilmişti.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü köşe yazısında Sezgin Baran Korkmaz’ın rüşvet verdiği herkesi kayda aldığını yazdı.

Ülkücü mafya Sedat Peker, Korkmaz'ın medyadan ve iktidar partisinden isimlere rüşvet verdiği iddialarını gündeme getirmişti.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

"Sezgin Baran Korkmaz’ın ilk gözaltına alınışı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin (KOM) eşgüdümünde gerçekleştirilmişti. Az önce hayırsever özelliğini belirttiğim Korkmaz’ın farklı bir özelliğini de bir yetkili şöyle anlattı:

“Sezgin Baran Korkmaz, rüşvet verdiği herkesi kayda almış. Sesli ve görüntülü kayıtları var. Korkmaz’ın, parasının FETÖ parası olma ihtimali üzerinde de durduk. Bu konuda da çalışma yapılıyordu. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Hakkında farklı soruşturmalar yürütülüyordu. Ancak kara para aklama iddiasından dava açıldı. Hakkında 24 dava var.”

Devlet kademesiyle yakın ilişkili olduğu belirtilen Sezgin Baran Korkmaz, ABD’de yapılacak sorgusunda üst düzey kamu görevlileri aleyhine kullanılabilecek bilgiler verir mi? Yakalanmadan önce konuştuğumuzda, “Asla” demiş, “Devletimizin, milletimizin aleyhine olabilecek bir şey konuşmam” diye eklemişti. Kendisinin bir Rıza Zarrap olmadığını da söylemişti. Konuştuğum bir yetkili, “Öyle söylese de, ABD Derin Devleti siyaseten kullanmak için Korkmaz’dan bilgi alacak, bunları da siyaseten Türkiye aleyhine kullanacaktır” görüşünü dile getirdi."