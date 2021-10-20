Sedat Peker iddianamesinden Volkan Demirel çıktı

Halk TV'de "Kayda Geçsin" adlı programda Sedat Peker iddianamesi konuşuldu. Gazeteci Timur Soykan, iddianamede geçen Volkan Demirel ayrıntısına değindi.

Timur Soykan, Emrah Sarıtaş'ın kuzeni ve Sedat Peker ile birlikte şirketi boşalttığı iddia edilen Eser Sarıtaş'ın ortağının Volkan Demirel olduğunu söyledi.

İddianamede Volkan Demirel'e bir suçlama olmadığını söyleyen Soykan, "Volkan Demirel'i defalarca kez uyarmışlar ancak kimseyi dinlememiş. Eda Sarıtaş ise Volkan Demirel'in işin içinde olduğunu iddia ediyor" açıklamasını yaptı.

Peker iddianamesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in lideri olduğu çeteye dair 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Buna göre Peker'in Cahit Çetin'in öldürülmesine ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Peker'in, ayrıca çok sayıda suçlama sonucu (suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme, silahla yağma suçuna azmettirme, tefecilik, silahla kasten yaralama) toplam 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.