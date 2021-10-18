Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 392 yıla kadar hapsi istemiyle hazırlanan iddianame, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşması 29 Aralık'ta yapılacak dava kapsamında, firari sanık Sedat Peker ve şoförü U.Y. hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik hazırlanan 241 sayfalık iddianame, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, tensip incelemesi sonrasında 26’sı tutuklu 92 şüphelinin yer aldığı iddianameyi kabul etti. Mahkeme, ilk duruşma tarihi olarak 29 Aralık'ı belirledi. Mahkeme, firari sanık Sedat Peker ve şoförü U.Y. hakkında tutuklama kararı çıkardı.

İddianameden

İddianamede Peker hakkında, “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme”, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “tefecilik” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından ceza istendi. Peker, bu suçlar kapsamında ağırlaştırılmış müebbet ile 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.

9 kişi hakkında suç örgütü yöneticiliği suçlaması

İddianamede, 9 şüpheli hakkında da “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme” suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar, olası suç örgütü üyesi olası 46 şüphelinin ise “Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma” suçundan 2 yıl 6’şar aydan 6’şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 22 şüphelinin de “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan 2’şer yıldan 4’er yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede; suç örgütü yöneticisi, üyesi ve suç örgütü adına suç işleyen şüphelilerin “kasten öldürmeye azmettirme”, “var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “tefecilik” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.