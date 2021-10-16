Peker'den hakkında istenen hapis cezasıyla ilgili açıklama

Ülkücü mafya Sedat Peker hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cahit Çetin'in öldürülmesine ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Peker'in, ayrıca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik", "silahla kasten yaralama" gibi çok sayıda suçtan toplam 392 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.

Hakkındaki suçlamalarla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Peker, "300 sayfalık iddianamede bir tane maddi delil olmaz mı? Ses kaydı yok, ortam dinleme kaydı yok, suçlanan kişilerle suça dair hiçbir temasım yok. Dosyadaki sanıkların büyük çoğunluğunu hiç tanımıyorum. Vallahi siz delisiniz. Ben bu komik dosyadan bir gün bile ceza almam" ifadelerini kullandı.