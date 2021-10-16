Sedat Peker hakkında istenen hapis cezası belli oldu

Ülkücü mafya Sedat Peker hakkındaki soruşturma, AKP'ye yönelik paylaşımları sonrası jet hızıyla tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in lideri olduğu çeteye dair 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Buna göre Peker'in Cahit Çetin'in öldürülmesine ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Peker'in, ayrıca çok sayıda suçlama sonucu (suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme, silahla yağma suçuna azmettirme, tefecilik, silahla kasten yaralama) toplam 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.