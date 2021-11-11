Sedat Peker hakkında yeni dava

Ülkücü mafya Sedat Peker, 23 Mayıs'ta Kolombiya'dan Türkiye'ye yönelik uyuşturucu trafiğine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam'ın yeni uyuşturucu güzergahını kurmak için 2021 yılının ocak ve şubat aylarında Venezuela'ya gittiğini ileri sürmüştü.
Peker, Yıldırım'ın Halil Falyalı ile Kuzey Kıbrıs'ı uyuşturucu trafiğinin merkezi yapmak için çalıştıklarını da iddia etmişti.
Halktv'den İsmail Saymaz, konuya ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayet üzerine Yıldırım'a hakaret ettiği ve iftira attığı iddiasıyla Peker'e dava açtığını yazdı.
İddianamede şöyle denildi: