Sedat Peker hakkında yeni dava

Ülkücü mafya Sedat Peker, 23 Mayıs'ta Kolombiya'dan Türkiye'ye yönelik uyuşturucu trafiğine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam'ın yeni uyuşturucu güzergahını kurmak için 2021 yılının ocak ve şubat aylarında Venezuela'ya gittiğini ileri sürmüştü.

Peker, Yıldırım'ın Halil Falyalı ile Kuzey Kıbrıs'ı uyuşturucu trafiğinin merkezi yapmak için çalıştıklarını da iddia etmişti.

Halktv'den İsmail Saymaz, konuya ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayet üzerine Yıldırım'a hakaret ettiği ve iftira attığı iddiasıyla Peker'e dava açtığını yazdı.

İddianamede şöyle denildi:

"Şüpheli tarafından müştekinin illegal ilişkiler kurup uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin güzergahını belirlediğine dair soyut iddiada bulunulduğu, yurtdışındaki zamanı içeren kurgunun gerçek dışılığının resmi kayıtlarla sabit olduğu, rüşvet vb. eylemlerle ilgili kasetler sebebiyle uyuşturucu ticaretine yönlendirildiğine dair tahkir edici mahiyette ifadeler içerdiği, beyanların hiçbir veriye dayanmadığı, ifade özgürlüğü kapsamında korunmasının mümkün olmayacağı..."