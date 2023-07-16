Sedat Peker gündeme getirmişti: 'Paramount Otel'e 26 bin metrekare genişleme izni

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi’nde bulunan Paramount Otel olarak bilinen ve şu andaki adı 'Be Premium' olan otelin genişleme talebine onay verildi.

BirGün gazetesinden Aycan Karadağ’ın haberine göre; Unico Sigorta adlı şirket, oteli genişletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 2020 yılında çevre etki değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulunmuş ancak bakanlıktan onay alamamıştı. Şirket, 21 Mart 2022 tarihinde ‘Turizm Konaklama Tesisi (Be Premium Bodrum Hotel) projesi’ kapsamında yeniden ÇED başvurusu yaptı. Bakanlık, 14 Temmuz 2023 tarihinde 'ÇED gerekli değildir' kararı verdi.

Orman ve ikinci derece sit alanı

Halen 75 bin metrekarelik orman arazisine kurulu otel, yaklaşık 26 bin metrekare daha genişletilecek. Genişletilmek istenilen bölge, devlete ait orman arazisi içerisinde ve ikinci derece doğal sit alanı içinde yer alıyor. Çevresinde ise arkeolojik sit alanı buluyor.

Proje kapsamında oda sayısının 98’den 315’e çıkarılması planlanıyor. Proje için öngörülen bütçe ise 6 milyon lira.

SBK'nın eski şirketi

Otelin alanı, Orman ve Su İşleri Başkanlığı tarafından 49 yıllığına Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edildi. Alanın kullanım hakkı ise bakanlığın kararıyla Unico Sigorta şirketi tarafından satın alındı. Unico Sigorta ilk olarak ‘kara para’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan ve hakkındaki tutuklama kararı öncesi yurtdışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz’a aitti. 2022 yılında Korkmaz’ın kendisine açılan davalardan kısa süre önce şirketin yönetimini değiştirdiği kamuoyuna yansıdı. Jan Nahum yönetim kurulu başkanı olurken, Başkan Vekili ise Çağlar Şendil oldu. İki isim de Korkmaz’a yakın isimler olarak biliniyor.

Paramount Otel, ülkücü mafya lideri Sedat Peker’in 2021 yılında yayınladığı videolarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Peker, bu videolarda söz konusu otelde tatil yapan isimlerle ilgili iddialarda bulunmuştu. Buna göre, Veyis Ateş başta olmak üzere birçok gazeteci, yargı mensubu, bürokrat Paramount Otel’de ücretsiz tatil yapmıştı. Peker, otele Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘çöktüğünü’ de ileri sürmüştü.

Öte yandan otelin ilk sahibi Atilla Uras, otelin kurulu bulunduğu taşınmazın sahibi Ufuk Turizm şirketinin tüm hisselerini satış sözleşmesi ile 7 Eylül 2017’de Finsolvent adlı şirkete devretmişti. Uras’ın kızı Victoria Yasemin Uras ise mirasçısı olduğu Ufuk Turizm şirketinin hisselerinin Finsolvent’e devredilmesine karşın parasının ödenmediğini söylemiş ve dava açmıştı. Uras’ı haklı bulan İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi 15,4 milyon dolar ödenmesine karar vermiş, bu ödeme yapılmayınca haciz kararı vermişti. Victoria Yasemin Uras, EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu için de “Babamın vefat ettiği gün otelimize devletin tankıyla girdi” iddiasında bulunmuştu.