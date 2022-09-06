Sedat Peker gündeme getirmişti: Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi

İstanbul'da pusu kurup silahları ateşlemeye hazır bir şekilde bekleyen motosikletli 2 kişi ihbar edilmişti.

tv100'den Levent Albayrak'ın haberine göre polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler emniyete götürüldü, üst aramaları yapıldı. Üzerlerinde çelik yelek ve silah bulunan şüphelilerin, silahlarının da ateşlenmeye hazır olduğu belirlendi. Sorguya alınan şüpheliler susma haklarını kullandı.

'Whatsapp yazışmalarında Ekşioğlu çıktı'

Araştırmaya Organize Suçlar Polisi'nin de dahil olduğu olayda teknik inceleme başlatıldı. Şüphelilerin cep telefonları ve whatsapp yazışmaları deşifre edildi.

Habere göre iki şüphelinin suikast için bölgeye geldiği belirlendi. Hedeflerindeki isim ise Cihan Ekşioğlu olduğu öne sürüldü.

Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın gündeme getirdiği Paramount Otel tartışmalarının odağındaki isimdi.

'Fark etmez onlara da sıkarız'

Şüphelilerin “Dalton” kod adını kullanan bir kişiden talimat aldığı, bu kişinin de şüphelilere, Ekşioğlu’nun fotoğrafını gönderdiğini ve “dikkat edin yanında polis korumalarıda var” diyerek uyardığı belirtildi.

Şüphelilerin de kendisine, “onlara da sıkarız” dedikleri öne sürüldü. Teknik incelemenin tamamlanmasıyla şüphelilerin güzergahları da belirlendi. İki kişinin, o bölgede sürekli keşif yaptıkları ortaya çıktı.