Gazeteci Erk Acarer: Cihan Ekşioğlu saldırıya uğradı

Erk Acarer, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Cihan Ekşioğlu'nun saldırıya uğradığını iddia etti. Acarer, ayrıca Sedat Peker'in bir sonraki hedefi hakkında da bilgi verdi.

YouTube kanalında analiz yapan Erk Acarer, Sedat Peker'in videolarında gündeme gelen, 'FETÖ borsası'nın kurucuları arasında olduğu iddia edilen EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'nın saldırıya uğradığını iddia etti.

'Ağar ile arası bozuk olan Ekşioğlu saldırıya uğradı'

Acarer şunları söyledi:

"İddiaya göre Cihan Ekşioğlu'nun bir kaç gün önce bir saldırıya uğradığı bilgisini aldım. Hafif yaralanmış. Mehmet Ağar ekibi ile bir sıkıntı yaşadığını da öğrendim. Bu olayın da gizlendiği iddia ediliyor."

Nebati'nin kuzeni Kuran Peker'in yeni hedefi

Erk Acarer, Ekşioğlu'na Ağar'ın ekibi tarafından saldırı düzenliği iddiasından sonra Sedat Peker'in bir sonraki hedefi konusunda da ipucu verdi.

Sedat Peker'in gündeme getirdiği ve iki Cumhurbaşkanı Danışmanını istifası ve Ünsal Ban'ın tutuklanması ile devam eden borsa skandalı konusu 29 Ağustos Pazartesi gecesi Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında da tartışıldı.

Programın konuklarından biri de Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran'dı. Hazine Bakanı Nebati'nin kuzeni olan Selami Kuran, canlı yayında Peker'in gündeme getirdiği borsa skandalı için "Araştırmak gerekir, itibar etmemeli" dedi.

Peker de bunun üzerine attığı tweetle Selami Kuran'a; sen kimsin, seni oraya kim gönderdi diye sordu.

Emre Olur'un Twitter hesabından "Prof. olduğunu söyleyen @selamikurann sen oraya kim tarafından yolladın bilmiyorum. Mine hanım zaten rüşvet vermedim diyor. Ancak kendisinden rüşvet istenildiğini söylüyor. Delil olarakta WhatsApp yazışmaları ortadayken sizin orada bu kelimeleri söylemeniz gerçekten ayıp." diye yazdı.

Erk Acarer, Peker'in bu tweetini paylaşarak şunları söyledi:

"Sedat Peker'in ifadesiyle söylemek gerekirse 'Adadan ayrılacak isim Selami Kuran' gibi görünüyor."