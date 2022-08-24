Sedat Peker: Elimdeki cephaneyi böldüm, seçimden önce ve sonra paylaşacaklarım ayrı

Ülkücü mafya Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evinin, “Milli Parklar ve Bahçeler”e devredildiği haberinin ardından açıklama yapan Peker, haberi doğruladı. Peker haberdeki tek hatanın "Yanlış olan o evin vergilerinin 25 senedir değil 65 senedir düzenli olarak ödendiğidir" olduğunu söyledi.

Açıklamalarının devamında Sedat Peker, "Ancak ben saf değilim. Fakat tez canlı da bir insanım. Bu yüzden elimdeki cephaneyi böldüm. Seçime 2 ay kala paylaşacaklarım ayrı. Seçim ikinci tura kalırsa paylaşacaklarım ayrı. Seçimden sonra paylaşacaklarım ise apayrı" dedi.

'Son günlerin moda tabiri ile eve çöktüler'

Peker'in Twitter'dan 'Deli Çavuş' isimli hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kıymetli dostlarım, Cumhuriyet gazetesinde bugün çıkan haber bir konu haricinde kesinlikle doğrudur. Yanlış olan o evin vergilerinin 25 senedir değil 65 senedir düzenli olarak ödendiğidir. Bahsi geçen ev 25 senedir ailemize aittir. Beykoz bölgesindeki hemen hemen bütün evler aynı konumdadır. Düzenli olarak yıllık devlete vergisi ödenir. Halk arasında bu evlere belediye tapulu ev denir. Emlak barışı yasası çıkınca çevredeki tüm evlerle beraber biz de müracaat ettik. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından şartlarımız uygun bulundu.

Paranın ilk kısmını yatırıp yapı kayıt belgesini aldık (Yani hak sahibi olduk). Evin çok küçük bir bölümü Milli Park Bahçelere aitti. Ancak bu durum tapu almamıza engel değildi. Yapı kayıt belgesi alan herkesin tapuları dağıtılırken geçen sene Mayıs ayında başladığım açıklamalardan dolayı bizi beklemeye aldılar. 10 gün önce ise şeytanın bile aklına gelmeyecek bir plan yaparak evin ve bahçenin tamamını Milli Park Bahçelere dahil ettiler. Bunun anlamı şudur: Emlak barışı yasasına göre Milli parklara bağlı olan yerlere tapu verilemez.

Yani son günlerin moda tabiri ile eve çöktüler. Beni bu dünyada üç şey delirtirdi. İlk ikisini zaten yapmışlardı. Birincisi çocuklarıma silah çekmek, ikincisi ise vatan sevgimi sorgulamaktı. Kahpe kursağında büyümüş namussuzlar bana ajan dediler. Şimdi de rahmetli annemin babamın hatıraları ile dolu olan evi tezgah kurarak elimden almaya kalktılar.

'Ancak ben saf değilim'

Daha önce de söylemiştim ya Yüce ALLAH kaderini yazıyor, yapacak bir şey yok. Beni tahrik edip seçimden önce elimdeki cephaneyi kullanmamı istiyorlar (çünkü bizim insanımızın hafızasının 1-2 aylık olduğunu onlar da biliyorlar).

Ancak ben saf değilim. Fakat tez canlı da bir insanım. Bu yüzden elimdeki cephaneyi böldüm. Seçime 2 ay kala paylaşacaklarım ayrı. Seçim ikinci tura kalırsa paylaşacaklarım ayrı. Seçimden sonra paylaşacaklarım ise apayrı.

Fakat benim canımı bu şekilde yakacaklarını bildiğim için de ani tearuzlar için ayırdıklarım da farklı farklı. Ben bu yolları yemem oğlum, hem de hiç yemem. Ne demiştim? Parça parça koparacam, en sonunda ise kütle kütle koparacam. Canınızı hep yakacam.

'Sen adam olmazsın'

Twitter alemi magazinci olduğu için, maalesef paylaşımlarımın hakkı verilemediği için orta ağırlıktaki paylaşımlarımı bana karşı yapılan ani tearuzlarda kullanacam. Heybenin içindeki büyük turpları ise seçim öncesi şenlikte kullanacam. Süslü sülü son zamanlarda senle uğraşmıyordum ancak doktorun olarak sana verdiğim eğitimde başarılı olamadığımı hissettim. süslü süleyman, güzel süleyman, aslan süleyman; hani çocuklara karşı kadınlara karşı saygılı olacaktın. Şirin Payzin hanımefendiye yine atar gider yapmışsın.

Sen adam olmazsın sülü sen adam olmazsın. 40 yaşından genç kardeşlerim beni aynı zamanda milli hakem olarak seçtikleri için tartışmalarda faul yapanlara karşı mecburen devreye girmem gerekiyor. Ulan süleyman sen gerçekten efsanesin. Yemin ediyorum sen efsanesin. Harbiden büyük dümencisin.

'Senin dinle imanla bir işin yok'

Oğlum senin dinle imanla bir işin yok ki. Seni bilmeyen de Ortaköy’ün camii imamı zannedecek. Abdest almadan, Ayet-el Kürsi okumadan göreve çıkmayın demişsin. Ulan süleyman Ayet-el Kürsi’yi kameranın önüne geçip bir okusana. Ancak karşında prompter olmayacak. Eğer okursan çok mahcup olacam hatta utanacam. Ancak bu durum senin sahtekar olduğun gerçeğini değiştirmeyecek. Çünkü Macar asıllı bir Yahudinin hayatını okumuştum. Çok güzel bir kitaptı. Adam İstanbul’dan Arabistan’a hacca gidiyor.

Ordan da Doğu Türkistan’a kadar şeyh efendi olarak da yolculuk yapıyor (Şeyh efendi olarak). Gerçi o adam birçok duayı ezberlemiş, ancak sen bir güvenlik makalesi okumadan İçişleri Bakanı olmayı başardığın gibi Ayet-el Kürsi’yi de ezberlemeden sahte hoca olmayı başarmışsındır. sülü seni rezil edecem, seni mahvedecem.

Gerçi tam kendine göre birkaç tane hoca da bulmuşsun. Kendi cemaatinin içindeki insanların elinde olduğunu iddia ettiği kayıtlara karşı onu da korumaya aldın değil mi? Size yazıklar olsun, siz adam değilsiniz. Kıbrıs’a giremeyeyim diye ordan da karar çıkarmışsın. Sen kaşınıyorsun ben ne yapayım? Sen adam değilsin, bu yüzden bakan da değilsin. Şirin Payzin hanıma diyorsun ya ailem hakkında ne biliyorsanız bir hafta içinde yayınlayın. sülü 1991 senesinden başlayalım mı?

'Ben senin babanın arkadaşıyım'

Gerçi sen o zaman Gaziosmanpaşa Taşlı tarlada karı kız peşinde geziyordun. Ben senin babanın arkadaşıyım. Sen kimsin oğlum? Normalinde senin bana amca diye hitap etmen lazım. Taşlı tarlada o zamanın meşhur mekanı Sereno’nun olduğu binanın sahibi Hüseyin Ceylan vardı. Tefecilerin eline düştüğü için bütün binayı elinden almışlardı.

Senin baban Doğru Yol ilçe başkanıydı. Dost çevresinde kör Hasan olarak tanınırdı. Konuşma kaydını yayınladığım akrabam olan Reşat Fazlıoğlu ile beraber bu olayı çözeyim diye beni çağırmışlar mı çağırmamışlar mı? Hem babana hem benim akrabam senin arkadaşın olan Reşat Fazlıoğlu’na bir sor. Hatta ortak akrabamız olan Zafer Salman üzerinden bana ulaşmışlardı.

Tefeciler kalabalık bir şekilde el koydukları binaya geldiklerinde ben de yanımda Zafer Salman da dahil olmak üzere 25-30 kişi ile gelip tefecilere şahsıma ait olan özel bir terapiyi uygulayıp binayı geri almadım mı? Hüseyin Ceylan bey sağ olsun, o zaman cezaevinden yeni çıkmıştım, bana jest olarak 34 BLU 34 plakalı Mercedes’i hediye olarak alıp bir çanta da para vermedi mi?

'Seni kibrit kutusundan çıkarmam'

Doğru Yol ilçe başkanlığı ya Hüseyin Ceylan’ın binasında ya da yan binadaydı. 31 sene geçti bunu belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Senin baban Hasan abi beni ilçe başkanlığı binasında ağırlayıp “Reis sen Karadeniz’lilerin gururunu kurtardın, bizim gururumuzu kurtardın” demedi mi? Ben Hüseyin Ceylan’ı tanımazdım, bu işi halletmem için beni senin babanla Reşat Fazlıoğlu çağırdı. sülü nasıl ama?

Seni kibrit kutusundan dışarıya asla çıkarmam. Doktorun olarak seni tekrardan uyarıyorum. Kadınlara ve çocuklara karşı saygılı olacaksın. Yoksa sana daha sert ilaçlar yazmak zorunda kalırım. Biraz da yeni olaylara değinelim mi ne dersin?

Eski SPK başkanı fuat taşkesenlioğlunun kız kardeşi Ak Partinin Erzurum milletvekili zehra taşkesenlioğlu ve kocası üniversite rektörü Ünsal Ban’ın SPK ile ilgili yolsuzluk dosyalarını yayınlayacağımı söylemiştim.

'Tarih duruşumuzdan hepimizi yargılayacak'

Detaylarını seçim öncesi açıklayacağım bazı gelişmeler üzerine aniden boşanma davası açıldı. sülüman sen İçişleri Bakanı mısın? Yoksa fedai misin? zehra taşkesenlioğlu mahkemeye boşanma dilekçesi verince bu dilekçeyi ilk olarak neden sana yolladı?

Ve sen rektör Ünsal Ban’ı bir arkadaşı vasıtasıyla kibar yollu olarak neden tehdit ettirdin? Çok yorgunum ama biraz daha tweet yazıp onları da birazdan paylaşacağım. Lütfen bu tweetlerdeki bilgilerin hakkını verin. Tarih duruşumuzdan dolayı hepimizi yargılayacak.

Demir çelik piyasasının büyük bir bölümünü kontrol eden Hüseyin Eryılmaz var. Bu operasyondan dolayı örgüt lideri olarak o da cezaevinde. Ben Balkanlar’dayken bu arkadaşla telefonla görüşüyorduk devamlı. Bu operasyonun olacağından tüm örgüt liderlerinin haberi vardı (demir çelik operasyonundaki örgüt liderleri). Paralarının hemen hemen hepsini yurt dışına kaçırdılar. Size televizyon ekranlarından gösterilen, ele geçirilen paralar varya onların hepsini toplasanız 40-50 milyon TL etmez. 25 milyar TL buhar oldu. Ulan bu nasıl olur anlatacam da. Nasıl olduğunu da anlatacam. Başında söz verdik her şeyi anlatacam. Sn. Cumhurbaşkanımızın önemli danışmanlarından Serhan Tarancı var. hüseyin eryılmaz’ın Ankara’daki ofisinde devamlı buluşurlardı. Ancak esas buluşma yerleri Ankara Panora Avm’nin içindeki Beymen'in vip odasıdır. Ancak bunlar kurnaz, o odada buluştuklarında başka önemli misafirleri de geleceği zaman kamerayı ya bantla ya da başka bir şeyle kapattırıyorlardı. Devletten çaldıklarının hasılat bölüşümü bazen yazıhanede bazen o odada yapılıyordu. Bunlar kurnaz ama aslında aptallar. Odadan çıktıktan sonra yine her yerde kamera var. Bunların yardımcılarının ellerinde elbise torbaları olurdu.

Ancak o torbaların içinde biraz elbise daha çok da para olurdu. Rüşvet takası daha doğrusu devleti soymaktan elde edilen para bu şekilde pay edilirdi. Bu tahkikatı yöneten Sayın Savcı, bu tahkikatın gerçekten neticelenmesini istiyorsan Cumhurbaşkanı danışmanı Serhan Tarancı'nın ve Hüseyin Eryılmaz’ın HTS kayıtlarını ve baz istasyonu kayıtlarını çıkarttırın. Ayrıca biraz önce bahsettiğim Beymen'in bu iki kişi vip odasındayken o odadaki kameranın kaç kere kapatıldığına bakın. Sayın Savcım bundan daha büyük delil olur mu? Bu dediklerim çıkmazsa, söz namus, parmağımı kesecem. Parmağımı keserken de herkese canlı olarak seyrettirecem. sülü senin elemanlara söyle bakayım, Ankara İl Emniyet Müdürü servete, organize suçlardan sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı resul hora.

Namusun varsa talimatı ver bu kayıtları çıkarsınlar. Sn. Cumhurbaşkanının danışmanı serhan tarancı senin hiç şansın yok. Seçim öncesi çekeceğim videolarda anlatacağım SPK yolsuzlukları ile ilgili rüşvet amaçlı Whatsapp yazışmaların da elimde. Yani senle benim işim uzun. Seni öyle bir yapacam ki doğduğun güne lanet edeceksin. Bu serhan öyle bir adi hırsız ki rüşvet istediği holdingin sahibi başka bir Cumhurbaşkanı danışmanının ismini veriyor, ondan da yardım istedim diyor, bizim serhan da holding sahibine “Sakın onu karıştırma, o çok para ister.”diyor. Ulan Türk Kültüründe ölmüşlerin hatırası olan ata evine el koymak var mı? 25 sene önce alındığı için mahkeme kararı ile el koyamadınız sonra böyle şeytanlık yapıp eve el koydunuz. Yani milli bahçelere devrettiniz.

Eğer bir gram namusunuz şerefiniz varsa o evi yıkın. Vallahi yıkın billahi yıkın ancak eşimin eşyalarını almamıza izin verin. Vallahi yoksa benden daha büyük bir bela ile karşılaşırsınız. Onun elbiseleri kendisi için çok kıymetlidir. Ev yıkılsın umrunda olmaz ancak elbiselerine bir şey olursa sonunu ben kestiremiyorum. Söz namus diyip yola çıkan ölümü göze alan şahsımı siz evine el koyarak mı korkutacaksınız? Ufacık bir menfaat için tüm ilkelerini bir anda terk eden isminin önünde birçok şatafatlı ünvanlar bulunan çakma siyasetçiler, çakma gazeteciler, hırsız iş adamları, çakma analistler ile (orijinaller baş tacı) sakın karıştırmayın. Biz Vatan fedaisiyiz, biz serdengeçtiyiz, biz vatan delisiyiz. BİZDE SÖZ NAMUS GÖRECEKSİNİZ. Sahte hesaptan atılan tweetlere dahi YENİLECEKSİNİZ…

Lan maaşı namusu kadar olan gazeteciler, ulan kemiklik köpek olan analistler, sizin hiç namusunuz yok mu? ( orijinaller baş tacı ) Bizim süslü sülü’yü arayıp sorsanıza, bu SEDAT PEKER’i lütfen yalanlayın, desenize. 1991 senesinde benim babam Hüseyin Ceylan’a ait o zamanki Gaziosmanpaşa’nın en güzel binasını tefecilerin elinden alması için SEDAT PEKER’e rica etti mi, diye sorsanıza. Konuyu hallettiğim için bana bir mercedes araba alınıp alınmadığını sorsanıza. Maaşı namusu kadar olan gazeteciler, siz eve gittiğinizde çocuklarınızın suratına nasıl bakıyorsunuz? Gerçek suçluları saklamanız karşılığında aldığınız maaşla, çoçuklarınıza nasıl yemek yediriyorsunuz?

Siz nasıl bir köpeksiniz lan? Doğru, siz kemiklik köpeksiniz. Siz itsiniz, ulan namussuzlar, Ak parti milletvekili zehra taşkesenlioğlu’na sorsanıza, SEDAT PEKER’in takriben bir ay önceki yaptığı paylaşımlardaki SPK yolsuzluğu konusuna değinince, ailece tatile çıktınız. Her şey iyi güzeldi. Sonra ne oldu da birden boşanma kararı verdiniz. Boşanma dilekçesini ilk olarak süleyman soylu’ya yolladın mı yollamadın mı, diye sorsanıza. Aynı soruyu süslü sülümana’da sorun, beni yalanlasınlar. Lan maaşı namusu kadar olan gazeteciler, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'na sorsanıza, Hüseyin Eryılmaz’ı tanıyor muymuş? Daha önceki twitlerimde bahsettiğim Ankara’daki Beymen’nin Vip salonunda buluşuyorlar mıymış? Demir çelik operasyondaki örgüt lideri hüseyin eryılmaz’ın ofisine gidiyor muymuş?

Ayrıca süslü sülüman’a sorun, hüseyin eryılmaz bu operasyonun olacağını daha önce bilmiyorsa, bu 25 milyar TL nerde? Ulan sülü, büyük dümencisin ya. Tam şeyine göre bir hoca bulmuşsun. Şimdi de onu kullanıyorsun. Sen alemi dilsiz, milleti kör mü zannediyorsun? Ulan sizin yüzünüzden gençlerin hepsi ateist, deist oldular. O gençlerin hepsinin günahı sizin boynunuza. Yüce Allah sizin belanızı versin lan. Maaşı namusu kadar olan gazeteciler, kemiklik köpek olan analistler ortak akrabamız olan Zafer Salman’ı bulup sorsanıza. SEDAT PEKER’in anlattığı Gaziosmanpaşa’daki olay doğru mu, şahitlik eder misiniz? desenize.

Hatta benim hatırlayamadığım detayları kendisine sorsanıza. ( çünkü para ile arabayı bana o getirmişti ) Ne oldu lan maaşı namusu kadar olanlar, kemiklik köpekler, İTLER ayrıca Cumhurbaşkanı danışmanı olan Serkan Taranoğlu na sorsanıza, her şeyi yasal olduğu halde SPK başkanının bir holding sahibinin en doğal hakkı olan sermaye artırımını bile yapmak için çok büyük rüşvet istediğinden daha küçük, daha az paraya bu işi halletmek için araya girdin mi, diye sorsanıza. Soramazsınız ki, çünkü sizin namusunuz maaşınız kadar.

40 yaşından genç kardeşlerim, sizin bir simit parasını bile neden bulamadığınızın en büyük sebeplerinden birini anlatacam. Bir ülkenin büyüyebilmesi için en önemli etken, halka arz edilmiş olan yani SPK’da işlem gören büyük şirketlerin, holdinglerin sermayelerini arttırmaları gerekir. Ancak rüşvet vermeden sermaye arttıramıyorlar. Sermaye arttıramadıkları için büyüyemiyorlar, büyüyemedikleri için de daha çok işçi çalıştıramıyorlar. Kısacası, ülkemiz zenginleşemiyor. Çünkü SPK’da işlem gören şirketlerin sahipleri en doğal hakkını kullanmak için, SPK’ya yani Ali Fuat Askesen'e gittiklerinde, bu kişi eline kağıt kalem alıp, sermaye arttırımı yaparsanız siz şu kadar kar edeceksiniz. Bana bu karın şu miktarını vermezseniz, sermaye arttırımı izni vermem diyor. Kaç tane şirketten ve holdingden ne kadar çok para aldılar biliyor musunuz? Ali Fuat Askesen ‘bin şuan 180 milyon dolar nakit parası var. Ayriyetten bir tane 5 yıldızlı oteli var.

(Başkasının üzerinde ) bu otelin inşaatı bitti ya da bitmek üzere. Ali Fuat Askesen aslında kim? Eski enerji bakanımız Berat Albayrak’ın abisi Sabah ve ATV başındaki, daha doğrusu Turkuaz Medyanın başındaki Serhat Albayrak’ın yakını. Ancak ondan daha önemlisi fütü terör örgütü üyesi sayılmak için yeterli olan Bankasya’nın 17 senelik genel müdürü. O bankaya para yatıran garipler fütü terör örgütü üyesi, Ali Fuat Askesen ise devamlı yükselen bir sima, en son SPK başkanıydı. Burda sorulacak doğru soru şu; Ali Fuat Askesen 180 milyon dolar nakit, bir tane de 5 yıldızlı otel sahibi olduysa, kendisini koruyanlara kaç milyar dolar haksız kazançtan para aktarmıştır?

Siz simit çaya talim ederken bakın ülkede neler oluyor. Hangi şirketlerden kaç para aldılarsa, bütün hepsi bende. Maaşı namusu kadar olan gazetecilerin bu olayların üzerine neden gidemedikleri ortada. Ancak Allah aşkına kendini muhalifgazeteci olarak tanıtan değerli insanlar, bu soruları siz neden sormuyorsunuz? Ben 40 yaşından küçük kardeşlerimle akit yaparken, beni yalanlayanları rezil edecem dedim. Bilirsiniz ki bende söz namus. Bu yüzden elimdeki whatsapp yazışmalarını, ses kayıtlarınıgörüntülü ses kayıtlarını yayınlayamıyorum. Yüce Allah aşkına, bu soruları sorun. Beni yalanlasınlar. Sizin kaybedecek bir şeyiniz yok. Eğer ki ben kanıtlayamazsam, rezil olacak benim.

Bu kadar zor mu, SEDAT PEKER doğru söylemiyorsa onu yalanlayın demek. Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerinden ve çalışanlarından da özür dilemek istiyorum. İnan Kıraç ile ilgili paylaşım yaptığım için, artık Cumhuriyet Gazetesi'nde söylediğim hiçbir şey haber olmaz demiştim. Ancak bırakın benim söylediğimi, ben söylemediğim halde ata yadigarı olan evime çökülmesini haber yaptılar.(İnan Kıraç konusunda düşüncelerim hala devam ediyor) Yanlış düşüncemden dolayı lütfen haklarını helal etsinler. Farklı dünya görüşlerine sahibiz. Onlar solculuğa, ben ise akılcılığa inanıyorum. Ancak namuslu davrandılar. Ayrıca Sn. Erol Mütercimlerhocaya da ayrıca teşekkür etmek isterim.

Bir YouTube programında “iyi ki varsın SEDAT PEKER” demişti. Hocam, iyi ki siz varsınız. Çünkü çok uzun senelerdir, sizin programlarınızdan ve yazılarınızdan fikren beslendim. Benim 40 yaşından genç kardeşlerim, yaşadığımızbu süreçte benim arızalı bir tip olduğumu umarım anlamışsınızdır. Söylediklerimi inkar edip, Türkiye’ye dönerek eski konforumda yaşamak mümkünken, 24 saat hayati tehlike yaşamak pahasına, Türkiye’ de ki tüm sistemimin yok olması pahasına, en sonunda da ata yadigarı"