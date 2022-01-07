Sedat Peker dosyasında dikkat çeken gelişme

'Sedat Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 17'si tutuklu 92 sanıklı dava görülmeye devam ederken dosyaya sunulan bir dilekçe dikkat çekti. Peker’in yargılandığı dosyada adı müşteki (şikayet eden) sıfatıyla yer alan gazeteci Emre Erciş kendisinin ayağından vurulmasından sorumlu tutulan ve cezalandırılması istenen Sedat Peker ve sanık Ali Aydın’dan şikâyetçi olmadığını mahkemeye bildirdi.

Saldırıya ilişkin Peker’e iki ayrı suçlama

Gazeteci Emre Erciş, Sedat Peker’e ilişkin sosyal medya yaptığı paylaşımların ardından 12 Ağustos 2021 tarihinde Fatih Silivrikapı'da silahlı saldırıya uğramıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Erciş’e saldıranların Sedat Peker ile bağlantılı olduğu, bu olayı Peker’in azmettirdiği öne sürüldü. Saldırıyla ilgili dosya, Peker ve çevresi hakkında suç işleme amaçlı örgütü kurma iddiasıyla açılan ana davanın iddianamesinde suç eylemlerinin önemli kanıtları arasında yer alıyor. Peker’in, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Suç İşlemeye Azmettirme” suçlarından cezalandırılması, Erciş'e saldırıda suçlanan Ali Aydın’ın ise “Silahla Kasten Yaralama” suçlarından cezalandırılması istendi.

‘Birçok düşmanım var’

Sedat Peker ve 92 sanığın yargılanması İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken saldırıya uğrayan Emre Erciş dosyaya dikkat çeken bir dilekçe sundu. Dilekçesinde Peker ve Ali Aydın’dan şikâyetçi olmadığını bildiren Erciş, “Sosyal medyada yazdığım yazılar nedeniyle birçok düşmanım var. Gazeteci kimliğimle yazdığım yazılardan sonra başıma gelen silahlı saldırı sonucu birçok kişi tarafından şahsıma ulaştırılan bilgi ve belgelerden anladığım ve yaptığım araştırma sonucu bu olayın azmettiricisi olarak ne Reis Sedat Peker’e ne de Ali Aydın’a ulaştım. Bu şahıslardan şikâyetçi değilim. Ama beni vuran ve olay anında orada bulunup, olaya yardım edenlerden şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.

‘Suçlamak için somut bir şey olmalı’

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Emre Erciş, “Bu konuyu araştırdım. Bir ithamda bulunabilmem için somut veri olması lazım. Ancak elimde bir şey yok. Ali Aydın denilen şahsı hiç tanımam. Sedat Peker’i de sadece medyadan tanırım. Araştırmam sonucunda kendi kendine işgüzar insanlar olur ya kraldan çok kralcı, ‘abimizle ilgili konuştu haddini bildirelim’ diyen birilerinin yaptığı bir olaya benziyor. Beni vuranlardan şikâyetçiyim. Birini suçlamak için somut bir şeyler olmalı” dedi.