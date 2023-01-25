'Sedat Peker davasının gizli tanığı videosu' paylaşılmıştı, Emniyet'ten açıklama geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cevheri Güven'in YouTube'da ortaya attığı Sedat Peker davasına ilişkin iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"24.01.2023 tarihinde sosyal medya üzerinde yapılan yayınlarda Sedat Peker suç örgütü gizli tanığı olduğu beyan edilen bir şahsın bilgileri ve görüntüleri verilmiş ve bu şahıs üzerinden bazı iddialar dile getirilmiş ise de;

Bahse konu şahıs hakkında İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulunca verilen herhangi bir koruma kararı olmadığı, adli yönden verilen kararların ise Bağımsız Yargı Organlarının yetkisinde olduğu;

Söz konusu yayında geçen iddialarla ilgili olarak da gerekli yasal sürecin başlatıldığı,

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur."

Cevheri Güven ne demişti?

Güven, "Bu gizli tanığın başına bir şey gelmesi durumunda Sedat Peker'in iadesi çok kolay olur. Sedat Peker'in en istemeyeceği şey bu gizli tanığın başına bir şey gelmesi. Bu tanığın çok iyi korunması lazım. Ancak gizli tanık kendisini inanılmaz tehdit altında hissediyor ve bu tehdidin Sedat Peker değil devlet tarafından geldiğini düşünüyor" demiş, söz konusu ismin videosunu paylaşmıştı.