Beş üniversitenin adı değişiyor

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre Beykent Üniversitesinin adı "İstanbul Beykent Üniversitesi", Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin adı "Alanya Üniversitesi", Antalya AKEV Üniversitesinin adı "Antalya Belek Üniversitesi", Nişantaşı Üniversitesinin adı "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi";, Nişantaşı Meslek Yüksekokulunun adı ise "İstanbul Nişantaşı Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilecek.