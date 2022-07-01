Sedat Peker davasında dikkat çeken karar

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 92 sanıklı ‘organize suç örgütü’ davasında mahkeme dün iki kritik karar aldı. Mahkeme ilk olarak, anılan dava ile birleşen ‘bahisçi cinayeti’ dosyası için ayırma kararı verdi. 6 sanıklı cinayet dosyasının, ‘örgüt dosyası’ ile ilgisi olmadığı gerekçesi ile ayrıma kararı verdi.

Halktv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, mahkeme, örgüt davasında tutuklu olan 7 kişi için de tahliye kararı verdi. Böylece, 26 kişinin tutuklu olduğu dosyada, tahliyelerle birlikte tutuklu isim kalmadı.

Cahit Çetin’in öldürüldüğü ‘cinayet davası’nın, ‘örgüt dosyası’ndan ayrılması Peker hakkındaki ‘kırmızı bülten kararı’nı da tartışma konusu yaptı. Alınan karar, cinayet dosyası nedeni ile alınmıştı. Cinayet dosyası, ‘örgüt dosyası’ndan ayrıldığı için bu kararın da düşme olasılığı gündeme gelmiş durumda.

Sedat Peker’e yakın isimlerden Avukat Ayhan Sağıroğlu, konuya açıklık getirdi. Av. Sağıroğlu, örgüt dosyasına bakan mahkemeye, kırmızı bülten talebinin geri alınması için talepte bulunulabileceğini söyledi.

Ancak avukat Sağıroğlu “Bir diğer kırmızı bülten kararı ise Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Köfteci Yusuf’ davasında verilmiş durumda. Dolayısı ile İstanbul’daki mahkeme, başvuruyu yerinde bulup gereğini yapsa bile Bursa’daki dosya kapsamında verilmiş başka bir kırmızı bülten kararı söz konusu. Bu karar ise, yargılama sonunda mahkeme bir örgüt varlığını tespit edemesi halinde kadük kalabilir” diye konuştu.