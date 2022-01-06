Sedat Peker davasında ara karar çıktı: Bir kişi tahliye oldu

Sedat Peker'in liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik haklarında dava açılan 2'si firari, 26'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın davası dördüncü gününde tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla görülmeye devam edildi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sedat Peker Suç Örgütü Davası'nda, duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

'Ayaklarına sıktım'

Tutuklu sanık Yusuf Yağma, Çekmeköy'deki bir 'ağabeyi' aracılığıyla tanıştığını belirttiği maktul Cahit Çetin'le o akşam kurban almaya gittiklerini, Çetin'in kendisine küfür ettiğini, su almak için girdiği marketten çıktığı sırada bir arabanın yanlarına yanaştığını belirterek "Dedim 'Bunlar bizi vuracak galiba' Sonra bununla bir daha göz göze geldim. Arabaya atladım, silahı aldım. Ayaklarına sıktım. Gece öldü diye duydum" şeklinde konuştu.

Sanık Yağma, olayda kendisinden başka kimsenin hatasının olmadığını, olayın tasarlayarak gerçekleşmediğini öne sürdü.

Diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Mahkemenin dördüncü gününde tüm tutuklu sanıkların savunmasının alınması tamamlandı. Söz verilen savcı, suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve sanıkların kaçma ihtimalini dikkate alarak tutuklu 17 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Peker, 'hiçbir delil yok' demişti

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sedat Peker'in, "Hiçbir delil yokken gizli tanık ifadesine göre tutukladılar" dediği tutuklu sanık Ali Aydın'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, firari sanıklar Sedat Peker, Ufuk Yapıcı, Yahya Kemal Osmanoğlu ve Boban Tomovski hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi.