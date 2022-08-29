Sedat Peker cephesinden Gülşen açıklaması: 'Bakın hangi sürprizlerle gelecem'

Ülkücü mafya Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak nitelendirilen Emre Olur, şarkıcı Gülşen'in cezaevinden tahliye edilerek tutukluluğun ev hapsine çevrilmesi kararının ardından, "Gündem değiştirmek için çırpınıyorlar" dedi.

Emre Olur sosyal medya hesabından Sedat Peker'in Gülşen için "Pazartesi bırakacaklar" yönündeki açıklamasını hatırlattı.

Peker'in "Deli Çavuş" hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayan Olur, "Şarkıcı Gülşen Hanım tahliye oldu. Hatırlarsanız Sn. Reis Sedat Peker dün bu tahliyenin planlandığını ve gerçekleşeceğini bizlere söylemişti. Gündem değiştirmek için çırpınıyorlar" yorumunu yaptı.

Sedat Peker ne demişti?

Sedat Peker, Gülşen'in tutuklanma sebebinin kendisinin dile getirdiği iddiaların gündem olmasını engellemek olduğunu ileri sürmüştü.

Peker, daha sonra yaptığı paylaşımda ise iktidar kanadının içinde 'psikolojik harpte uzman' bir kişinin pazartesi tahliye kararı verilmesini önerdiğini söylemişti.

Peker'in ilgili paylaşımı şu şekildeydi:

"Şarkıcı Gülşen'i gerçekten benim yüzümden tutukladılar (Vallahi diyorum). Ata yurdum olan eve el koyulduktan sonra intikam alacağımı bildikleri için 4 ay önce yapılan konuşmayı bahane edip gündemi değiştirdiler.

Ancak onlar benim elimde ne olduğunu bilmedikleri için, ayrıca da benim normal savaş sanatının haricinde sözlü dövüş sanatında da uzman olduğumu galiba unuttular (Lütfen kusura bakmayın yine megalomanlık üstümde bugün). Bunların içinde kendince psikolojik harpte uzman bir tip var.

Benim bu paylaşımımdan sonra oluşan bu dalgayı kırmak için bir fikir ortaya atıyor. Gülşen'i pazartesi günü tahliye ettirirsek hem toplumda olumlu bir hava oluşur hem de gündemi değiştiririz diye bir fikir ortaya atıyor. Ancak bilmiyor, serdengeçtiler her yerde.

Siz Pazartesi gündemi öyle değiştirin. Bakın bakalım ben size hangi sürprizlerle gelecem. Tekrardan söylüyorum, el koyduğunuz ata evimi lütfen yıkın. Eğer onurunuz, namusunuz, şerefiniz varsa o evi yıkın (Size yazıklar olsun). Ata evine haksız yere el koydunuz lan."