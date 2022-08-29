İmam hatiplilere yönelik sözleri gerekçesiyle tutuklanan Gülşen'in tutukluluk itirazı kabul edildi.
Gülşen'in serbest bırakılması bekleniyor.
Gülşen'in tutukluluğunun ev hapsine çevrildiği bildirildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gülşen tahliye oluyor: Tutukluluğu ev hapsine çevrildi
Gülşen'in tutukluluk itirazının kabul edildiği, serbest bırakılacağı bildirildi.
Haber Merkezi
İmam hatiplilere yönelik sözleri gerekçesiyle tutuklanan Gülşen'in tutukluluk itirazı kabul edildi.
Gülşen'in serbest bırakılması bekleniyor.
Gülşen'in tutukluluğunun ev hapsine çevrildiği bildirildi.