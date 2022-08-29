Gülşen tahliye oluyor: Tutukluluğu ev hapsine çevrildi

Gülşen'in tutukluluk itirazının kabul edildiği, serbest bırakılacağı bildirildi.

Haber Merkezi

İmam hatiplilere yönelik sözleri gerekçesiyle tutuklanan Gülşen'in tutukluluk itirazı kabul edildi.

Gülşen'in serbest bırakılması bekleniyor.

Gülşen'in tutukluluğunun ev hapsine çevrildiği bildirildi.

Haber

PAZAR SÖYLEŞİSİ | İktidar Gülşen üzerinden ne yapmaya çalışıyor?