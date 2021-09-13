Sedanur Şen'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

İstanbul Maltepe'de 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Serdar Yazıcı'nın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık, itiraz etti.

DHA'nın haberine göre Maltepe'de geçen Perşembe 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında yaşamını yitiren Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Serdar Yazıcı, savcılık ifadesinin ardından Cuma günü "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik şüpheli Yazıcı'yı "yurtdışına çıkmamak" ve "imza atmak" şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bıraktı.

Soruşturmayı yürüten Savcı Fatmagül Yörük, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek şüpheli Yazıcı'nın tutuklanmasını talep etti.