Sedanur Şen'in ölümündeki şüpheli uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İstanbul Maltepe'de 24 yaşındaki Sedanur Şen'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Serdar Yazıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yürütülen soruşturmada tutuklandı.
Yazıcı'nın, Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ise bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Sedanur Şen 9 Eylül'de, Maltepe'de bir otelde ölü bulunmuş, Şen'in yanında bulunan Yazıcı önce serbest bırakılmış, itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.