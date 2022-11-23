Seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçeyi açıkladı

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki dikkat çeken bir iddiada bulundu. Pösteki, 12 ilçenin il olmasının beklendiğini söyledi.
Pösteki, sosyal medyadan yaptığı dikkat çeken paylaşımında ,'seçime kadar il olması beklenen ilçeler' diyerek söz konusu ilçelerin isimlerini paylaştı.
Pösteki'nin paylaştığı ilçeler ve nüfus bilgileri şu şekilde:
- Nazilli: 160 bin 581
- Bodrum: 187 bin 284
- Tarsus: 347 bin 314
- Silopi: 141 bin 621
- İnegöl: 286 bin 848
- Bandırma: 161 bin 894
- Ceyhan: 159 bin 955
- Polatlı: 127 bin 526
- Yüksekova: 119 bin 194
- Ereğli: 149 bin 333
- Alanya: 350 bin 636
- Çorlu: 284 bin 907