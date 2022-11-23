Seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçeyi açıkladı

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki dikkat çeken bir iddiada bulundu. Pösteki, 12 ilçenin il olmasının beklendiğini söyledi.

Pösteki, sosyal medyadan yaptığı dikkat çeken paylaşımında ,'seçime kadar il olması beklenen ilçeler' diyerek söz konusu ilçelerin isimlerini paylaştı.

Pösteki'nin paylaştığı ilçeler ve nüfus bilgileri şu şekilde: