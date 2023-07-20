Seçimlerden bir hafta önce açıldı, dün gece çöktü

Uşak'ta Ankara ve İzmir'e bağlantı sağlayan çevre yolunda bağlantı yollarından biri çöktü. Kente 12 kilometre mesafede bulunan Kayaağıl Köyü bölgesindeki termal tesislere 100 metre uzaklıktaki yolun bir şeridi tamamen kulanılamaz hale geldi.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre; yolun gece çöktüğü, çökme sırasında bir aracın kaza yaptığı belirtildi. Bölgede yol ile birlikte istinaf duvarının da çatladığı görüldü. Ekipler sabah saatlerinden itibaren alanda çalışma başlattı.

Yolun, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminden bir hafta önce açıldığı öğrenildi. Söz konusu yolda yoğun bir araç trafiği olmadığı belirtilirken, çökmenin yapım hatasından kaynaklabileceği gündeme geldi.