Seçimlerde propaganda döneminin usul ve esasları açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı seçimi için 31 Mart 2023 Cuma günü, milletvekili seçimi için ise 18 Mart 2023 Cumartesi günü, propaganda süreci başlayacak, 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda propaganda süreci ise 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak, 27 Mayıs 2023 Cumartesi saat 18.00’de son bulacak.