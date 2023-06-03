'Seçimlerde olması gerekenden 1 milyon fazla seçmen vardı'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, seçimlerdeki şaibe iddialarını köşesine taşıdı.

Ağırel'in yazısından bir bölüm şöyle:

21 yıl geçti arkadaş. Her seçim aynı şeyleri konuşuyoruz. Sorumlu kim bilmiyoruz. Çıkıp açıklama dahi yapmıyorlar. Sorduğumuz sorulara karşı partiler kapı duvar.

“Seçimlerde olması gerekenden 1 milyon fazla seçmen var” diye soruyoruz. YSK de YSK temslicileri de parti yetkilileri de cevap vermiyor.

“Kaç tane görevlendirme kâğıdı ile oy kullanıldı” diye soruyoruz. YSK de YSK temsilcileri de parti yetkilileri de cevap vermiyor.

“Kaç tane yabancı seçmen oy kullandı” diyoruz net cevap verilmiyor.

Bakın değerli dostlar CHP Yetkilisi Onursal Adıgüzel daha önce yaptığı açıklamada Suriye, Afganistan, Libya, Irak ve İran doğumlu 240 bin seçmen olduğunu açıklamıştı. Bizler de bu sayılarda bir yanlışlık olduğunu söylemiştik. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce tam da bu söylediklerimizi belgelendirmiş.

2017-2022 döneminde konut alan yabancı sayısı 274 bin 258 kişi. Konut alanların 41 bin 182’si Irak uyruklu, 35 bin 335’i İran uyruklu, 31 bin 290 kişi Rusya uyruklu. 2022 yılında yabancıların en çok konut aldığı il ise İstanbul, Antalya ve Mersin.

Konut alan herkese ailesi ile birlikte vatandaşlık veriliyor. Her bir aileyi 3 kişi olarak düşündüğümüzde 750 bin yeni vatandaş yapıyor. Yabancı seçmen sayısı da doğal olarak bu sayıya göre artıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında 130 bin 914’ü reşit olmak üzere 230 bin 998 Suriyelinin Türk vatandaşlığı aldığını belirtti.

Bakın bu ev alarak vatandaşlık alan kişilerin dışındaki rakam.

Afgan, Somalili, Pakistanlı, Hindistanlı kaç Türk vatandaşı var bilmiyoruz."