Seçimin ardından ilk istifa: İYİP ekonomi yönetiminde üst düzey istifa

İYİP Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını, "Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum" diyerek duyuran Kadıoğlu, "Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim" dedi.

Açıklamasının devamında Kadıoğlu, "parti kuruluş aşamasında kendine verilen sözlerin yerine getirilmediğini" dile getirdi.