Seçimin ardından farklı ürün gruplarına zam: İkinci el araç fiyatlarında yüzde 50 artış

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından 15 Mayıs ile başlayan yeni haftada, farklı ürün gruplarında irili ufaklı fiyat artışları yaşandı. Bu hafta bakliyattan bebek bezine farklı ürün gruplarına yüzde 4 ila yüzde 23 aralığında zam gelirken, ikinci el araç fiyatlarındaki seçim sonrası zammı yüzde 50'yi buldu.

Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine göre, zincir marketlerdeki seçim öncesi ve sonrası fiyat karşılaştırmasına bakıldığında bir kilo çay bir hafta içinde yüzde 4 zamlanarak 78,5 TL’ye, 830 gram salça yüzde 7,8 zamlanarak 34,5 TL’ye, bir kilo kırmızı mercimek ise yüzde 22,8 zamlanarak 24,5 TL’ye çıktı.

14 Mayıs haftası 345 TL olan 1,2 kiloluk bebek maması bir hafta içinde yüzde 15,6 zamlanarak 409,5 TL’ye çıkarken 12’li paket bebek ıslak mendili ise yüzde 28,3 oranında zamlanarak 208 TL’ye yükseldi.

Talebe göre zam oranlarını belirleyecek

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise, ikinci el araç fiyatlarının seçim sonrası yüzde 50 oranında yükseldiğini söyledi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, menü fiyatlarındaki artışın et fiyatlarına gelen zamdan dolayı kaynaklandığını söylerken; Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi ise bu hafta itibarıyla birkaç üründe irili ufaklı fiyat değişimlerinin olduğunu, en çok zammın ise ayçiçek fiyatlarında yaşandığının bilgisini verdi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise hazırgiyim tarafında talebin beklemede olmasından dolayı fiyat artışlarının da beklemede olduğunu; firmaların ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bitmesinden sonra gelen talebe göre zam oranlarını belirleyeceğini aktardı.