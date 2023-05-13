Seçime saatler kaldı: Kaç sandık kurulacak, kaç seçmen oy kullanacak?

81 ildeki tüm seçim bölgelerinde seçim hazırlıkları tamamlandı. 14 Mayıs seçimleri için 81 ilde 191 bin 910 sandık kuruldu. Bu sandıklarda toplam 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. 98 milletvekili ile en çok milletvekili çıkaracak il olan İstanbul'da 30 bin 803 sandıkta 11 milyon 350 bin 969 seçmen oy verecek.

Ankara'da 12 bin 251 sandıkta 4 milyon 280 bin 941, İzmir'de 9 bin 877 sandıkta 3 milyon 441 bin 36 seçmen oy kullanacak.

'4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek'

DHA'nın haberine göre, bu seçimde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen, ilk kez oy verecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde, 2 hafta sonra yapılacak seçimde de 47 bin 523 seçmen daha hayatında ilk kez sandık başına gidecek. Cezaevinde tutukluluğu bulunan seçmen sayısı ise 53 bin 172 bin olacak. Tüm yurtta oy verme saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

Türkiye seçime 4 ittifak ve 3 cumhurbaşkanı adayı ile gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında, adaylıktan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yer alacak. İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak. Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ve yurt genelinde 151 bağımsız milletvekili katılacak.

Öte yandan yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Yurt dışında kullanılan 1 milyon 817 bin oy, Ankara Ticaret Odası Congresium Fuar Merkezi'ne getirilerek, 5 odaya konuldu. Gümrük kapılarında ise oy verme 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.