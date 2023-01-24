Seçime nasıl girecekleri belli oldu: CHP'den 4 partiye 25 vekil, 15 ilde tek liste

6'lı Masa'nın seçim adımı netleşiyor. Yeni gelişme ile seçime ittifak altında iki liste ile girecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, baraj sorunu olmadığı değerlendirilen İYİP kendi listesiyle seçimlere katılacak, diğer 4 parti ise CHP listesinden seçimlere girecek. Yapılan ön çalışmada, bütün iller teker teker tarandı ve hangi ilden hangi partinin adaylarının seçime girebileceği konular taslak haline getirildi. Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne seçilebilecek sıralardan toplam 25 milletvekili civarında bir yer verilmesi yaklaşımı öne çıktı. Sayılarda ilerleyen dönemde farklılıklar olabileceği ama taslağa sadık kalınacağı dile getiriliyor.

Erzurum, Bayburt, Gümüşhane gibi illerin içinde yer alan bu grupta tek liste ile seçime girilmesi bekleniyor. Örneğin İYİ Parti’nin daha güçlü olduğu Erzurum’da adayların bu partinin listesinden girmesi sağlanacak. Böylece bu illerde en fazla milletvekilinin çıkarılması hedefleniyor. Kurmaylar, bu 15 ilde Cumhur İttifakı’nın da tek listeyle seçime girme olasılığının yüksek olduğunu dile getiriyor.