Erdoğan'dan bir greve daha 'yasak' kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP döneminde grev erteleme kararları grevlere fiili yasaklama halini alırken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bir grev daha 'milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle ertelendi.

Kocaeli Çayırova Schneider Enerji’de Birleşik Metal-İş’in grevi Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 60 gün süreyle erteledi.

MESS üyesi fabrikada işçiler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Pazartesi sabahı greve çıkmıştı.

Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Kocaeli ili Çayırova ilçesinde yer alan iş yerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.