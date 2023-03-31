Seçime kendi logosuyla gireceğini açıklamıştı: 'MHP tabanı üç hilali görmezse oy vermez'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda yer alan partisinin seçime kendi logosu ve adaylarıyla gireceğine yönelik açıklamada bulunmuştu.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, "MHP'nin seçim kararı ve nedenleri" başlıklı yazısında, MHP'li üst düzey isimlerin söz konusu kararla ilgili, "Biz farklı bir siyasi hareketiz. Yeni gelenler kendi kimlikleri ile girerken, biz niye ortak liste ile katılalım?" dediğini aktardı.

Fırat'ın yazsının ilgili bölümü şöyle:

"İlk günden beri ‘Biz farklı bir siyasi partiyiz’ diyen MHP Genel Başkanı bu seçimde de aynı noktada. Parti yetkilileri, 'Biz farklı bir siyasi hareketiz. Bu duruşumuz hiç değişmedi. Üstelik yeni gelenler kendi kimlikleri ile girerken, biz niye ortak liste ile katılalım?' yorumunu yaptı.

MHP’nin ortak liste gibi bir talebinin başından beri olmadığına dikkat çeken üst düzey isimler, AK Parti’nin taşra teşkilatlarından ortak liste talebi geldiğini ancak bunun da görüşülmediğinin altını çizdiler.

'MHP tabanı üç hilali görmezse oy vermez'

MHP’li yöneticilere göre MHP tabanı üç hilali, logoyu görmek ister, görmezse de oy vermez.

MHP vekil listelerinde; seçilebilecek, liyakat sahibi, sevilen isimlerin yer alması için çalışılıyor.

Hafta sonuna kadar listenin tamamlanması, sonra da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayına sunulması bekleniyor."