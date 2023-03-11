Seçime girecek partiler açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün seçime katılacak partileri belirlemek ve süreci planlamak için toplandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz" diye konuştu.

YSK'da yapılan toplantı sonrası konuya ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre 14 Mayıs'ta seçim saatlerinin 08.00 ile 17.00 arasında olması belirlendi. Öte yandan YSK'nın aldığı karara göre seçime 36 siyasi parti katılabilecek.

Toplantının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Parti isimleri liste halinde kamuoyu ile paylaşılacak. Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs'ta oy verme saatleri ve 1 oy sandığında kaç seçmenin oy vereceğine dair karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.