'Seçime doğru suikast-provokasyon-terör duyumu alan Kılıçdaroğlu mesaj verdi'

Geçtiğimiz haftanın gündem olan başlıklarından biri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT hamlesi olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyaretini yazan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, "Şeriat anayasası yazan SADAT’ın ağabeyi ASSAM. TSK’ye personel seçen mülakatlara giren, TSK’den ayrılan genç personeli bünyesine alıp gayri nizami harp eğitimi verdiren SADAT. Suikast, sabotaj, tedhiş-terör kabiliyeti kazandıran kurslar..." hatırlatması yaparken, "Öyle anlaşılıyor ki seçime doğru, suikast-provokasyon-terör duyumu alan Kılıçdaroğlu, SADAT hamlesiyle, iktidara bir mesaj verdi. Testi kırılmadan 'Aklınıza bile getirmeyin' dedi" ifadesini kullandı.