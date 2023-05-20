Seçimden sonra depremzedelerin çadırını söken belediye AKP’li çıktı

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde, CHP'nin seçimden sonra Kahramanmaraş'ta kurduğu çadırları söktüğünü gösterdiği iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre çadırların sökülmesinin gerekçesi deprem bölgesinde AKP'ye daha fazla oy çıkmasıydı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Öksüzlü köyünde CHP'ye oy vermediği için CHP'li belediyenin köye verdiği çadırları topladığı iddiasına “Bahsedilen Öksüzlü köyünde çıkan oy; AKP 5, CHP 109. Hani güya AKP’ye oy verdiği için çadır sökülmüş dediler ya. Tayyip Erdoğan 6, Kemal Kılıçdaroğlu 109… Kardeşim köydeki oyların hepsi CHP’de. Söken belediye de Dulkadiroğlu, AK Partili belediye, senin belediyen. Utanmadan yalan söylüyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, şu bilgileri verdi: "Utanmadan birileri çıkıyor, bununla ilgili açıklama yapıyor. Kim Ticaret Odası? Ey Ticaret Odası başkanı, seçim akşamı davul zurna halay çekilirken neden aklın başında değildi senin? Birileri bir yalan söylüyor, sen o yalanın peşine düşüyorsun. Ayıp değil mi? Ülkenin Cumhurbaşkanı da diyor ki; çadır söktü CHP. Bugün gelip, bu yalanı söyleyecek Maraş’ta. Bir Cumhurbaşkanı yalan söyler mi?"