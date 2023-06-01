Seçimden önce izin verdikleri evleri yıktılar: Çocuklar darp edildi, hastalar sokağa atıldı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde belediye ekipleri, geçen salı günü sabah 06.00'da Çevik Kuvvet eşliğinde Nişantepe Mahallesi’nde kaçak olduğu gerekçesiyle Roman yurttaşların oturduğu bazı evleri yıktı. Yıkım sırasında aralarında çocuklarında bulunduğu bazı yurttaşlar darp edildi.

Yatağa bağlı halde yaşayan kayınvalidesi, eşi ve 10 çocuğuyla sokakta kalan Gülay Öztürk, "Bize seçimden önce izin verildi. Biz iznimizi aldık. Tapulu evimizi yaptırdık. Ondan sonra seçimler bitti ve geldiler bir anda yıktılar. Hala şaşkınlık içindeyiz" dedi.

'Bunu mu görecektim Tayyip'ten?'

Kayınvalide Gülfidan Sepet ise "Bize hakaret ettiler. Çocuklarımızı dövdüler, beni sürükleyip attılar, Hasta hasta, bu vaziyette gittim ben Tayyip’e oyumu verdim. Bunu mu yapacaktı? Ben 86 yaşındayım. Bunu mu görecektim Tayyip'ten ben" diye konuştu.

Geçimini çiçek satarak sağlayan aile, yüksek kira fiyatlarından yakınarak kendilerine yardım edilmesini istedi.

Toplam üç evin yıkıldığını aktaran Öztürk, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: ''Para yardımı istemiyoruz. Sadece bizim çatımız, evimiz yapılsın, tek isteğimiz bu. Çoluk çocuğumuz okuldan geri kaldı. Çoluk çocuğumuzun eşyaları enkaz altında kaldı. Hiçbir şeyimizi alamadık. Sabah çocuk altına yaptı affedersiniz. Elimle yıkadım, kaç saat donsuz gezdirdim.''

'Çöp toplayarak, çiçek satarak yaptım bu evi'

Evi yıkılan mahalle sakinlerinden Yonca Hayman da "Belediyenin, muhtarlığın, kaymakamlığın değil. Kimin sorunu? Kime sözümüzü duyuralım" diyerek, şunları ifade etti:

"Çöp toplayarak, çiçek satarak çocuğumun önünden rızkını alarak bu evi yaptım ben. Çocuğumun evine bunu yapamazlar. Ben sesimi duyurmak istiyorum. Ben evimi istiyorum. Sokakta yatıyoruz kaç gündür.

'O koltuğa benim sayemde oturdun'

Belediye başkanı geldi ve buradan geçti. Benim halimi sormadı. Geldi emir verdi, 'Gidin, orayı yıkın' dedi. O koltuğa benim sayemde oturduysan benim hakkımı da ver. Geleceksin, burada benim halimi soracaksın. Bu benim tapulu arsam, nereye gidelim?

Bak benim okumam yazmam yok. Ben bir işe girip çalışamıyorum. Ben çocuğumu bu hale getirmemek için okutmaya çalışıyorum. Ama çok engelliyorlar bizi. Bu memleketten gerçekten utanıyorum artık. Bu vaziyete geldiğim için insanlığımdan utanıyorum.

'Temiz yaşamaya hakkımız var'

Ben dedim 'Haksız olabiliriz ama bir yol göstermeniz lazım' diye. Kafamıza mı yıkmanız lazım burayı? Kafamıza mı? Şunları. Bakın şu inşaatları çekin. Bunların milyon dolarları var. Bizim yok. Bizim de temiz yaşamaya hakkımız var.'' (ANKA)