'Seçim tarihini yarınki karar belirleyecek' iddiası

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararının seçim tarihini belirleyeceği iddiasında bulundu.

"26 Mayıs 2022, yani yarın, Türkiye’nin seçime hangi tarihte gideceğine ilişkin ipucu günüdür" diyen Aktaş, "Faiz artırılırsa ve hele hele bu adım enflasyona endeksli kağıt çıkarılarak desteklenirse, yani ekonomik sorunlar bir yıl daha ertelenirse seçim zamanında yapılacak demektir. Ama yarın faize dokunulmaz ve kur artışına bir anlamda dur denilmezse ekonomik sorunların daha da büyümesi beklenmeden bu yıl sonbaharda seçime gidilmesi kuvvetle muhtemeldir" ifadesini kullandı.